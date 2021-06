Marinha resgata homem de 39 anos com "isquemia aguda" e "dor torácica" nos Açores

Homem “apresentava isquemia aguda do membro inferior direito e dor torácica, a necessitar de cuidados médicos imediatos”.

A Marinha resgatou, esta sexta-feira, um homem, de 39 anos, que se encontrava a bordo do navio mercante ‘Bulk Poland’, com bandeira de Singapura, a navegar a cerca de 241 milhas náuticas (446 quilómetros) a noroeste da Ilha Terceira, nos Açores.

“A marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em coordenação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR), coordenou, desde as 10:24 (horas locais) desta sexta-feira, dia 11 de junho, o resgate de um tripulante masculino de 39 anos, de nacionalidade fiipina", revela a Marinha, em comunicado.

Segundo a mesma nota, o homem “apresentava isquemia aguda do membro inferior direito e dor torácica, a necessitar de cuidados médicos imediatos”.

O resgate foi efetuado pela aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que transportou o paciente para a Base Aérea das Lajes, na Ilha Terceira, onde aterrou pelas 18h15. O doente foi posteriormente transferido para o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira.

Na operação estiveram envolvidos o MRCC Delgada, o RCC Lajes, CODU-MAR, um avião C-295 e um helicóptero EH-101 da FAP e uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.





​