"Nunca coloquei ninguém da minha família em lugar nenhum"

Quando lançou a candidatura disse que tinha o apoio do PSD, mas depois esse apoio foi-lhe retirado pela direção nacional. O que é que aconteceu para gerar esta confusão?

Houve um contacto por parte das estruturas do PSD local e do CDS a motivarem-me para me candidatar. Pediram uma reunião comigo e falaram comigo. Eu fui militante do PS durante muitos anos e pedi algum tempo para pensar. Houve uma grande pressão e disse que estava disponível. Achei que faria sentido dar uma ajuda para desenvolver a cidade. Coloquei como condição: concorrer como independente com o apoio do PSD e do CDS. Fizemos uma convocatória aos jornalistas da região e fiquei muito espantado com a decisão do PSD.

Tem alguma explicação…

Houve pressões. Sei que houve algumas pressões para a distrital do PSD e a direção nacional não viabilizarem o apoio à minha candidatura.

O PSD não o apoiou por ter pertencido durante muitos anos ao Partido Socialista?

Acho que não tem nada a ver com isso, porque se fosse assim não teria havido a abordagem que existiu. Houve algumas pressões para o PSD não viabilizar, mas isso é algo que vamos saber mais tarde. Há interesses cruzados nestas coisas. Há interesses políticos e económicos. Há um bloco central de interesses.

A Iniciativa Liberal também negou que lhe tivesse dado esse apoio…

Nunca falei com a Iniciativa Liberal. Quem terá falado foi a concelhia do PSD que me disse que eles apoiavam. Eles sentiram-se ultrapassados e reagiram de uma forma agressiva, mas com alguma razão. E, portanto, o PSD e a Iniciativa Liberal saltaram desta possível coligação. Mas houve uma pressão enorme. Não quiseram apoiar e aquilo que está no terreno é uma candidatura independente que tem o apoio do CDS, da Aliança e do Nós, Cidadãos.

Foi vice-presidente da Câmara de Portimão, eleito pelo PS, e presidente da concelhia. Falou com as estruturas do PS antes de avançar como independente?

Mandei uma mensagem ao dr. António Costa, mas ele não respondeu. Pode não ter visto a mensagem porque é uma pessoa muito ocupada. Falei com o responsável regional do PS que me disse para não me candidatar, porque poderia haver outras situações. Isto é um processo com oito anos e durante esses anos nunca houve uma palavra de solidariedade.

Está a referir-se ao processo que enfrentou na Justiça relacionado com a criação da ‘Cidade do Cinema’...

Sim. As pessoas têm direito à presunção da inocência, mas da parte das estruturas do PS não houve uma única palavra. Quando tudo se passou eu era membro do PS. Depois, para além disso, não me revejo nas práticas que são desenvolvidas pelo PS a nível local e a nível nacional. Achei que, independentemente de ter muitos anos de militância, estaria na altura de sair. Há muitas coisas com as quais não concordo. Estive durante muitos anos na política e nunca coloquei ninguém da minha família em lugar nenhum. É uma prática muito negativa e isso verifica-se. Continuo a ser social-democrata, mas não me revejo naquilo que é a prática do Partido Socialista. É aquilo a que se chama o aparelho partidário. As pessoas estão nos partidos para encontrarem algum conforto económico e um emprego.

