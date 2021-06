Vladimir Putin entrega Premio Ciência e Tecnologia a criadores da vacina Sputnik V

Vladimir Putin entregou, este sábado, o Prémio Estatal de Ciência e Tecnologia 2020 aos criadores da vacina russa contra a covid-19 Sputnik V.

"O poder da ciência russa foi claramente revelado no ano passado, quando as pessoas em todo o mundo esperaram que os cientistas os salvassem da pandemia do coronavírus. E os nossos investigadores conseguiram criar uma vacina segura e eficaz, a Sputnik V, em tempo recorde", disse o Presidente da Rússia, durante a cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no dia em que se assinala o Dia da Rússia.

Foram premiados o diretor do Centro Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, Alexandr Guintsburg, o vice-diretor científico do centro, Denís Logunóf, e o chefe do Centro de Pesquisa em Defesa Radioquímica das Forças Armadas Russas, Sergei Borisevich.

Para Putin este “triunfo” permitiu à Rússia garantir o acesso dos cidadãos russos às vacinas e ajudar outros países.

“E esta é uma responsabilidade do nosso país perante o mundo inteiro como uma das principais potências científicas”, disse o Presidente russo, que considerou que os avanços dos cientistas russos “abrem caminho para a criação de outras tão esperadas vacinas contra muitas doenças virais perigosas”.

O Dia da Rússia, assinalado a 12 de junho, comemora a declaração de independência da Federação Russa após a dissolução da União Soviética.