Eriksen terá deixado o relvado consciente. Jogador já foi transportado para o hospital

Christan Eriksen, que caiu inanimado durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, referente à 1.ª jornada do grupo B do Euro'2020, este sábado, terá deixado o relvado consciente.

Uma imagem, partilhada nas redes sociais, mostra o jogador acordado, no momento em que deixa o relvado. Também os médicos levantaram os polegares para o público, num gesto de otismo.

Entretanto, a UEFA revelou que o médio da Dinamarca foi estabilizado e transportado para o hospital. Segundo o organismo, serão dadas mais informações pelas 18h45.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.