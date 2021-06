Eriksen está "consciente" e não corre perigo de vida

A Federação dinamarquesa de futebol emitiu uma nota, este sábado, a informar que Christian Eriksen está consciente e será submetido a mais exames no hospital Rigshospitalet, em Copenhaga. O jogador da Dinamarca caiu inanimado em campo durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, referente à 1.ª jornada do grupo B do Euro'2020.

A UEFA também já tinha revelado que o futebolista tinha sido estabilizado e transportado para uma unidade hospitalar. A partida foi suspensa depois do sucedido e, mais tarde, face às notícias positivas sobre o estado de saúde de Eriksen, os jogadores de ambas as equipas decidiram retomar a partida.

Também o pai do jogador adiantou que este consegue falar e não corre perigo de vida.

Recorde-se que se viveram momentos de pânico em campo. O médio dinamarquês perdeu os sentidos e caiu inanimado no relvado aos 43 minutos. O jogo foi imediatamente interrompido e o jogador foi assistido no relvado, enquanto os colegas aguardavam em lágrimas. Depois de várias manobras de reanimação, o jogador deixou o relvado de maca.

Notícia atualizada pelas 19h23.