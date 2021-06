Copa América confirmada

Por Aristóteles Drummond

A Copa América começou nesta sexta 11, apesar de muito barulho da oposição. Todos os países confirmados e o protocolo é igual ao dos demais jogos no país. E o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi afastado, acusado de assédio sexual a uma funcionária. Já Romário, que é Senador, sob protestos dos vizinhos no condomínio de alto luxo em que vive no Rio. Não faz uso de máscara e dá festas. Semana passada, foi a de 16 anos da filha, com muita gente e poucas máscaras.

Embora encoberta pela tradicional discrição dos militares, a reação à não punição do general Pazzuelo, do serviço ativo, que andou acompanhando o presidente Bolsonaro em manifestações e aglomerações, foi enorme nos meios militares. O general Paulo Sérgio, que comanda o Exército, teria ouvido seus companheiros que opinaram por uma advertência verbal, pelo menos. Mas prevaleceu o pedido do presidente Bolsonaro ao general.

E o Judiciário tumultuando a normalidade política, protegendo ou exagerando nas condenações. O ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão, homem de vida muito simples e que teve seu nome preservado na maioria das delações premiadas, foi condenado a quase 100 anos, por juiz que está respondendo a graves acusações. Desgaste é da Justiça, pois o político está retirado e a classe política acredita em sua inocência nos casos de corrupção no governo Cabral, do qual foi vice. O senador Fernando Coelho, de tradicional família pernambucana, inspiradores do Projeto de IRRIGAÇÃO Nilo Coelho, é líder do governo e foi indiciado pela Policia Federal .



ECONOMIA

• H Stern, a conhecida rede de joalheiras brasileira, presente em diversos países do mundo, deve ser vendida à Vivara, outra grande rede. Com a morte há mais de dez anos do fundador, Hans Stern, que até o fim da vida acompanhava a empresa, os herdeiros perderam o pé. A H.Stern foi pioneira na lapidação de pedras preciosas no Brasil, de alta qualidade, e possui um excelente laboratório no Rio de Janeiro.

• Mesmo com a pior situação frente à pandemia, Mato Grosso do Sul mantém o melhor nível de emprego do Brasil e a força do agronegócio, no qual o Estado é relevante. Aliás, o biodiesel terá um bom desempenho este ano, segundo o empresário Erasmo Carlos Battistella, que dirige a entidade dos produtores.

• O real continua a se valorizar diante do dólar e do euro. E empresas brasileiras voltam ao mercado internacional com emissões de papéis de cinco a dez anos e pagando, em média, 5%. Mas a inflação ronda a economia. Muita dependência do preço das comodities, que é o que segura a economia neste momento. E o Presidente não resistiu a prorrogar o auxilio em dinheiro a cerca de quarenta milhões de brasileiros. Como se diz aqui, populismo na veia.

• O lançamento de ações da Raízen, empresa que tem o controle dividido entre a Shell e o Grupo COSAN, no montante de pouco mais de um bilhão de euros equivalentes, deve ser o maior do ano no mercado. A empresa tem as gasolineiras da bandeira Shell e produz cerca de 20% do etanol combustível no país, adquiriu esta semana a empresa de lubrificantes da SHEL , que detem quinze por cento do mercado. A COSAN é a controladora da Comgás, que distribui o gás encanado em São Paulo e da maior ferrovia de cargas do Brasil, a Rumo.

• Os cartórios de todo o país registram um aumento superior a 100% nos testamentos feitos durante a pandemia. E doações com usufruto.

• Continuam os rumores de que a AZUL quer comprar a LATAM.

Rio de Janeiro, junho de 2021