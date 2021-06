Vento e trovoada colocam 13 distritos em alerta laranja este domingo

Probabilidade de trovoada será maior entre as 12h e as 21h.

Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Portalegre, Santarém, Vila Real, Viana do Castelo e Viseu estão, este domingo, sob alerta laranja devido à previsão de trovoada e rajadas de vento.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a probabilidade de trovoada será maior entre as 12h e as 21h. Durante o mesmo período de tempo, estão também previstos aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, nos 13 distritos.

A temperatura máxima nesses distritos irá variar entre os 24 graus na Guarda e os 33 em Santarém.