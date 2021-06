Ione Belarra eleita secretária-geral do Podemos após renúncia de Pablo Iglesias

A ministra dos Direitos Sociais foi eleita com 85.61% dos votos a favor.

Ione Belarra, ministra dos Direitos Sociais, foi eleita, este domingo, secretária-geral do Podemos, após a renúncia de Pablo Iglesias no mês passado. Belarra conseguiu 85.61% dos votos na IV Assembleia Cidadã.

Do total de cerca de 139 mil pessoas com direito de voto inscritas no Podemos, 53.443 participaram na votação, 45.753 das quais votaram em Belarra.

Os restantes votos foram para o ativista crítico Fernando Barredo (3.106) e para o vereador da Câmara Municipal de San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti (2.730).

Recorde-se que Pablo Iglesias abandonou a política após a derrota da esquerda nas eleições da Comunidade de Madrid, a 4 de maio. Na altura, o antigo líder do Podemos classificou os resultados como “uma tragédia”.