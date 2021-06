Dois adolescentes resgatados por nadadores-salvadores na praia da Foz do Minho

Dois adolescentes, com 15 e 16 anos, foram resgatados no sábado por nadadores-salvadores após terem ficado em dificuldades ao serem arrastados pela corrente, na praia da Foz do Minho, em Caminha.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado por pessoas que se encontravam na praia.

“No local constatou-se que os jovens se encontravam bem de saúde, apresentando apenas alguns sinais de cansaço”, lê-se.

Não foi necessário prestar assistência médica.