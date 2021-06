Estados Pária

Quando se vai ao ponto de desviar um avião para prender um jovem jornalista de Oposição, é porque as autoridades, sendo párias, se sentem realmente fracas. Foi o que aconteceu com a Bielosússia de Lukashenko, a mandar desviar um avião lituano para Minsk, só para prender o jovem jornalista Roman Protaseviach (tornando esta nome mundialmente famoso) mais a sua namorada, também de Oposição, e que ficara com alguns aparelhos digitais do seu amigo. E o pior foi aquele vídeo, em que apareciam muito amachucados e mal disfarçados, não se sabendo mas imaginando-se como foi conseguido, e que pensávamos só ser utilizado por radicais árabes, com o que lhes resta de inocência e ignorância.

O feito de Lukashenko foi de tal ordem, que até os apoiantes habituais de Putin na UE (vá lá, os seus cavalos de Tróia), os dirigentes polaco e húngaro, parecem não ter outro remédio do que não defender o seu amigo nas reuniões europeias de alto nível. E até é pena: porque com a irritação geral provocada pelo caso, seria a altura ideal para os despedir.

Estou convencido de que apenas com sanções, não se conseguirá nada. Veremos se a UE ou os EUA têm mais alguma coisa na manga. E esperemos que Putin solte a raiva que realmente tem por Lukashenko, e que seja maior do que a que tem pelo Ocidente, incluindo a UE.