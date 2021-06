Certificado digital que permite "viajar em liberdade e em segurança" entra em vigor a 1 de julho

O certificado entra em vigor a partir do próximo dia 1 de julho e as regras são válidas por um período de 12 meses.

O regulamento do certificado covid-19 da União Europeia (UE) que comprova o resultado negativo de um teste ao vírus SARS-CoV-2, a vacinação ou a recuperação da doença e que permite viajar no espaço comunitário sem restrições foi, esta segunda-feira, assinado no Parlamento Europeu.

“Temos agora a oportunidade de viajar em liberdade e em segurança, mas sempre respeitando as normas de segurança, porque é preciso continuar a combater esta pandemia”, afirmou António Costa, presente da cerimónia de assinatura como representante da presidência portuguesa da UE.

"É um passo importante para dar força à nossa economia e à nossa recuperação", acrescentou.

O certificado entra em vigor a partir do próximo dia 1 de julho e as regras são válidas por um período de 12 meses. Por cá, vão começar a ser emitidos já durante esta semana pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, a Comissão Europeia sublinha que “todos os europeus têm direito à livre circulação, também sem o certificado, mas o certificado vai facilitar as viagens, isentando os titulares de restrições como a quarentena”. O objetivo é “facilitar a circulação segura e livre dentro da UE durante a pandemia”.