Motorista de French Montana assaltado com recurso a arma perto de um hotel de luxo

Assalto ocorreu três dias após um homem ter sido fatalmente baleado perto do mesmo hotel.

O motorista do rapper French Montana foi assaltado nas imediações do hotel de luxo Dream Hotel em Manhattan, Nova Iorque, três dias depois de um homem ter sido fatalmente baleado na mesma zona.

Segundo o site Page Six, o motorista, de 18 anos, estava a usar um relógio da marca Richard Mille no valor de 300 mil dólares, cerca de 247 mil euros, e um colar de ouro avaliado em 40 mil dólares (33 mil euros).

O funcionário do artista norte-americano de origem marroquina estava ao pé do carro quando foi abordado por dois homens com máscaras pretas, pelas 4h50. Os assaltantes começaram a agredir o motorista e tentaram roubar-lhe o colar, mas o jovem terá resistido.

Face à resistência, um dos assaltantes terá disparado uma arma em direção ao chão, fazendo com que o motorista lhe desse os pertences. Depois, abandonaram o local.