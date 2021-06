Uma pré-história enevoada de Portugal

O período dos séculos XV a X aC testemunhou um progresso gradual na vida socioeconómica das tribos indígenas que ocuparam a costa oeste da Península Ibérica. O crescimento populacional causou uma duplicação no número de assentamentos fortificados no topo das colinas com uma ocupação média de trezentas almas, enquanto aldeias começaram a brotar em locais marítimos e estuarinos para abrigar os marinheiros que navegavam nas rotas comerciais costeiras nas suas embarcações frágeis, que variavam de coracles a primeiras versões da galera a remos. Mais a sul, no Alentejo, surgiram as primeiras quintas de criação de gado bovino, ovino e suíno à medida que grandes extensões de planície se fechavam com taipa. As comunidades maiores viram as primeiras divisões de trabalho, por exemplo, pastores e pescadores, alfaiates e guerreiros, ceramistas e metalúrgicos - o último sendo talvez o mais importante devido à crescente fabricação de armas e utensílios de Bronze (uma liga de 70% cobre e 30% estanho) mais joias, ornamentos e lingotes de prata e ouro.

Para os filósofos e aventureiros do mundo antigo (que teve o seu centro no Crescente Fértil), os contos dos viajantes do leste da Península Ibérica trouxeram uma mistura de mistério e mito, enquanto a longínqua costa oeste representava a última fronteira para a eternidade do oceano infinito. Mas havia poucas dúvidas sobre a imensa riqueza mineral da península e expedições foram montadas para explorá-la. A primeira delas foi a fundação pelos fenícios de entrepostos comerciais em Cádis, Málaga e Sevilha no século XII AC e isso foi seguido ao longo dos quinhentos anos seguintes pela sua expansão para além dos Pilares de Hércules para o que é agora o sul e o oeste de Portugal . Eles foram brevemente sucedidos no século VII pelos gregos Foceia que estabeleceram colónias em Alcácer do Sal e Tavira, mas estas foram capturadas pelos cartagineses que substituíram os fenícios de Tiro como a potência comercial dominante em toda a bacia do Mediterrâneo.

O povo celta, com bases de poder em Hallstadt e Anatólia, formava uma parte substancial da população da Europa Central e Oriental, mas a sua posição social tornou-se cada vez mais insustentável em face dos ataques implacáveis ​​de hordas asiáticas vindas do leste. Juntamente com outros povos indo-europeus, eles recuaram para o oeste e atravessaram os Pireneus para se juntar aos Urnfields celtas que haviam se estabelecido no nordeste da Península Ibérica alguns anos antes. Dizer que houve uma invasão seria enganoso: não havia uma força militar celta organizada. Em vez disso, ondas sucessivas de grandes grupos familiares intrometeram-se no norte até atingirem o Atlântico e depois espalharam-se para o sul até ao estuário do Tejo. O seu sucesso em conquistar os principais assentamentos no topo das colinas foi em grande parte devido à inovação da Idade do Ferro com as suas armas e maquinaria superior, mas também à introdução da cavalaria. Uma estrutura governamental básica de lei e ordem permitiu aos celtas tornarem-se a nova nobreza com os autóctones reduzidos a um estado de servidão. Inevitavelmente, a fusão de tribos semelhantes trouxe à existência de uma nova linguagem comum e a regulamentação das práticas religiosas de sacrifício, a adoração de novos deuses e o sepultamento dos mortos.

No entanto, no sul o modo de vida mediterrânico prevaleceu em grande parte devido à influência da cultura túrdulo que se estendeu de Lagos, através do baixo Alentejo, a Cáceres no norte e depois a Huelva na costa sul. Inicialmente, a população consistia quase inteiramente de Cynetes e Turduli , mas outras tribos ibéricas entraram depois. No poema Ora Maritama escrito por Avieno no século IV, os Estríminios são mencionados como habitantes anteriores até serem invadidos pelos Saephe de origem celta. A esses grupos foram adicionados os comerciantes fenícios que estabeleceram feitorias e se casaram localmente. O resultado foi uma fusão gradual de ideias e crenças que levaram à linguagem de Tartessos usando uma escrita paleo-hispânica e incluindo nomes de lugares de origem celta e púnica.

O motor da economia Tartessica foi, sem dúvida, a mineração de prata, que era a exigência dos impérios assírio e babilónico como moeda de tributo, mas as fundições também trabalhavam com cobre, estanho, ouro e prata. Uma das maiores situava-se no Cerro da Rocha Branca perto de Faro e as outras em Abiúl, Setúbal e Santa Olaia, Coimbra. Em troca da exportação de metais, os Túrdulos beneficiaram da importação de conhecimento médico, instrumentos musicais (a lira e gaita de foles), teatro e literatura, inovação arquitetónica e perícia militar, além de know-how agrícola, incluindo técnicas de vinícolas e novas variedades de plantas.

Continua a haver controvérsia sobre a localização exata da cidade-estado de Társis. Da Bíblia Hebraica e dos escritos dos Antigos, como Aristóteles e Flávio Josefo, ouvimos falar de locais sugeridos como Sardenha, Sicília, a costa da Argélia e, claro, as costas leste e sul da Espanha. A verdade provável é que tudo possa estar correto porque a tradução literal pode ser “uma longínqua terra de abundância”. A palavra Társis ocorre vinte e seis vezes na Bíblia e é referenciada muitas vezes nos escritos gregos.

O rei Salomão (reinou de 971 a 931 AC) juntou forças com o seu primo semita, o rei Hierão de Tiro, para construir uma frota de navios de carga em Ezion Geber, no golfo de Aqaba. Em 947, eles realizaram expedições a Ofir e às ilhas do Pacífico para negociar por prata, marfim, macacos e escravos, mas alguns dos navios foram desviados para continuar uma viagem que contornou o continente africano por um período de três anos. Antes de retornar pelo estreito de Gibraltar, as perspetivas comerciais das costas oeste e sul ibéricas foram avaliadas e uma nova frota conjunta foi formada especificamente para fazer viagens anuais a Társis, de onde retornava carregada de prata e outros tesouros para permitir o financiamento de Salomão. O grande plano para construir o primeiro Centro Comercial Internacional nas cidadelas gémeas de Jerusalém e Tiro. Assim começou uma participação hebraica na história da Península Ibérica.

A conquista dos Tartesso foi o primeiro objetivo dos romanos quando invadiram as possessões cartaginesas em 192 aC. Continua como Capítulo 4 - Portugal Romano.

Os leitores podem ter interesse em continuar os seus estudos através da leitura “A Idade do Ferro no Sul e Centro de Portugal e o Surgimento dos Centros Urbanos” de Virgilio Hipólito Correia - Anais da British Academy 86, páginas 237-262.

Bases de produção de metal na Idade do Bronze

Linguagem de Tartessos

Sarcófago Fenício

Bronzes Ibéricos