Moedas reage a declarações de Costa sobre partilha de dados de ativistas russos

“As declarações de António Costa confirmam as responsabilidades políticas de Fernando Medina”, escreveu social-democrata no Twitter.

O candidato do PSD tem sido uma das vozes mais críticas do seu opositor Fernando Medina no que diz respeito à polémica dos dados pessoais de ativistas russos anti-Putin, que organizaram manifestação em Lisboa, que a Câmara Municipal de Lisboa partilhou com a Embaixada da Rússia.

Depois de ter pedido a demissão do autarca socialista e de o acusar de mentir, na sequência da manchete do Nascer do Sol na edição de sábado, Carlos Moedas voltou a criticar o presidente da câmara, na sequência dos comentários do primeiro-ministro sobre o caso.

Sublinhe-se que o chefe de Governo comentou o caso, esta segunda-feira, admitindo que "obviamente qualquer violação da proteção de dados é grave" e que “felizmente foi aberta uma auditoria pelo presidente da Câmara de Lisboa e foi aberta uma auditoria pela autoridade competente em Portugal que é a comissão nacional de proteção de dados”.

Por outro lado, disse que não deveriam ser retiradas responsabilidades políticas. “Não vejo como possa haver responsabilidade política de algo que não passa do balcão da Câmara de Lisboa”, sublinhou, saindo em defesa de Fernando Medina, defendendo que se trata de um assunto da responsabilidade dos serviços da Câmara de Lisboa e não dos responsáveis políticos.

Questionado sobre o período em que ele próprio esteve à frente da câmara da capital, António Costa adiantou que nunca teve conhecimento de um problema semelhante e aproveitou para criticar a forma como foi feita a transferência de uma competência que até 2011 era dos governos civis.