Seleção portuguesa sem mais casos de covid-19

A seleção portuguesa realizou, esta segunda-feira, os últimos PCR à covid-19, antes da sua estreia no Euro 2020, no jogo de amanhã com a Hungria.

Os resultados foram conhecidos ainda esta tarde e revelaram-se todos negativos.

Para além dos jogadores, também treinadores e restante staff foram submetidos aos testes.

Recorde-se que João Cancelo acusou positivo num teste recente, tendo sido substituído por Diogo Dalot. Já antes, Gonçalo Guedes também tinha estado infetado com o coronavírus.