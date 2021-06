Guilherme Leite é o candidato do Nós Cidadãos à Câmara Municipal de Sintra

O autor, ator e produtor de televisão vai falar para os sintrenses, esta terça-feira, pelas 12h00 no Largo Virgílio Horta, “à porta da residência oficial do Sr. Ildefonso, que vive há dois anos na Rua".

“Deve a Câmara Municipal construir o mini-hospital? E se Sintra desse à luz um novo Concelho? Qual a candidatura que dirá todas as verdades sem estar refém de interesses partidários?”. Estas são algumas das perguntas que o candidato do partido Nós Cidadãos colocou na nota de apresentação de candidatura à Câmara Municipal de Sintra.

O autor, ator e produtor de televisão Guilherme Leite vai falar para os sintrenses, esta terça-feira, pelas 12h00 no Largo Virgílio Horta, “à porta da residência oficial do Sr. Ildefonso, que vive há dois anos na Rua, à porta da Câmara dirigida por Basílio Horta e sem a mínima ajuda do município”. A apresentação será emitida em direto na página de Facebook da Saloia TV.

Guilherme Leite é fundador deste órgão de comunicação social e trabalha há 12 anos em pro bono “em benefício do concelho de Sintra”.