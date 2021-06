Efemérides de 15 de Junho de 2020

1915 O Reino Unido convidou Portugal há 116 anos a integrar as operações aliadas da Grande Guerra 1914-18.

1922 Os portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral realizaram há 99 anos a primeira travessia aérea do Atlântico Sul ao chegarem ao Rio de Janeiro num hidroavião.

1954 A UEFA (União das Federações Europeias de Futebol), filiada na FIFA (a mais alta federação Internacional de Futebol), foi formada há 67 anos em Basileia, Suíça.

1956 Fechou para demolição há 65 anos o Teatro Apolo, em Lisboa, que começara com o nome de Teatro do Príncipe Real (mudou o nome em 1910, com a queda da Monarquia) em homenagem a D. Carlos.

1973 O Supremo Tribunal Militar do antigo regime agravou há 48 anos as penas de prisão dos padres da paróquia de Macuti, distrito da Beira, em Moçambique, que tinham denunciado o massacre de Mucumbura, ocorrido em 1971.

1983 Foi extinto há 38 anos o Conselho da Revolução (instituído em 1975 pelo MFA), com a entrada em funções do Conselho de Estado completo, e na sequência da Revisão Constitucional de 1982..

1984 Foi aprovada há 37 anos (Bloco Central) a proposta de Lei que instituiu o regime de rendas habitacionais, impondo a atualização extraordinária dos arrendamentos anteriores a 1979 e o regime livre para os novos contratos.

1985 Abriu há 36 anos a primeira convenção do Partido Renovador Democrático, ligado a Ramalho Eanes, que abandonaria o partido em 1990.

2000 Foi aprovada há 21 anos (Governo de Guterres) a proposta de Lei que substituiu a criminalização das touradas de morte pela aplicação de coimas.

2017 Terminou há 4 anos o ‘roaming’ na União Europeia, depois de quase onze anos de negociações e de inúmeros avanços e recuos.

2019 O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou há 1 ano uma emergência nacional para proibir as companhias do país de usarem equipas de telecomunicações de empresas que presumivelmente tentam espiar os EUA, entre elas a Huawei.

2020 Numa decisão histórica há 1 ano, ainda no tempo de Trump, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu por 6 votos contra 3 que trabalhadores gays e trans não podem ser discriminados no local de trabalho.