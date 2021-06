Mulher de 71 anos morre após cair de um segundo andar em Guimarães

O incidente não foi assistido por ninguém, contudo alega-se que a vítima poderia estar a limpar as persianas de casa quando caiu.

Uma mulher de 71 anos morreu, esta terça-feira, ao cair de uma varanda de um segundo andar em Guimarães. As autoridades ainda estão a apurar as causas do incidente.

O alerta foi dado pelas 07h36, por uns trabalhadores que detetaram o corpo na via pública, explicou uma fonte dos bombeiros à agência Lusa.

"A ocorrência não foi presenciada por ninguém, pelo que não sabemos ainda o que aconteceu. Admite-se que a vítima poderia estar a limpar as persianas de casa, mas não há certezas", indicou a fonte.

O cadáver da mulher foi encaminhado para a morgue do hospital de Guimarães para ser autopsiado.