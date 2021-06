Megaoperação de combate à fraude com MB Way. PJ deteve 19 pessoas

As Unidades Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) levaram a cabo, esta terça-feira, uma megaoperação de combate ao cibercrime, nomeadamente às fraudes ocorridas através da aplicação MB Way. Foram detidas 19 pessoas no âmbito desta investigação.

Segundo um comunicado da PJ, a operação, designada de Far Away, recolheu elementos de prova que já indiciavam “três grupos distintos de indivíduos, sediados na zona do alto Alentejo”. Nos últimos dois anos, estes grupos dedicaram-se a este tipo de fraude, ao roubar cerca de 270 mil euros.

No decorrer da operação, a PJ realizou 29 buscas domiciliárias em vários pontos de norte a sul do país, nas quais foram detidas 19 pessoas e apreendidos “vários objetos usados para a prática dos ilícitos e adquiridos com os proventos da mesma”, relata a PJ em comunicado.

Os detidos vão ser presentes a interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.