Governo "indignado" com vídeo de diretores da TAP sobre recrutamento em Madrid

O Governo reagiu, esta terça-feira, ao polémico vídeo com dois trabalhadores com responsabilidades nos Recursos Humanos da TAP, que dizem estar em Madrid a recrutar pessoal, e que já levou à abertura de um inquérito pela companhia aérea.

O ministro das das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, escreveu no Twitter estar “indignado com o vídeo que circula com dois trabalhadores da TAP com elevadas responsabilidades na companhia, sendo um deles o diretor de Recursos Humanos, e aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP".

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação está indignado com o vídeo que circula com dois trabalhadores da TAP com elevadas responsabilidades na companhia, sendo um deles o diretor de Recursos Humanos, e aguarda pelos resultados do processo de inquérito instaurado pela TAP — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) June 15, 2021

O vídeo foi inicialmente publicado na página do Facebook João Falcato, trabalhador da TAP com responsabilidades na área dos recursos humanos da Manutenção & Engenharia da TAP, no qual surge acompanhado pelo diretor de recursos humanos da companhia aérea, Pedro Ramos, e no qual adiantam que se encontram em Madrid, Espanha, a recrutar pessoas para a TAP Madrid, para a área de carga.

O Diretor de Recursos Humanos da TAP na boa, na lata dos Portugueses e de todos os que estão à beira do despedimento coletivo, a dar-nos em primeira mão a info, de que anda em Espanha a recrutar… este país não se inventa, mas paga-se e é caro. pic.twitter.com/P6MikDZ4tA — Miguel Baumgartner (@MiguelBaumgartn) June 15, 2021

Depois de as imagens terem vindo a público, o Conselho de Administração da TAP anunciou já a abertura de um inquérito, seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis aos dois responsáveis dos recursos humanos que aparecem no vídeo publicado nas redes sociais.

"Tendo tomado conhecimento de uma publicação nas redes sociais na qual intervêm, a título pessoal, dois trabalhadores da companhia, com responsabilidades na área dos recursos humanos e dado o momento que a TAP vive, em que a todos nós são pedidos sacrifícios, decidiu o conselho de administração abrir, de imediato, um processo de inquérito seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis a esta situação", disse fonte oficial da TAP em resposta à agência Lusa.

"Neste momento delicado da vida da companhia, o Conselho de Administração expressa a sua solidariedade para com todos os trabalhadores da TAP e apela ao bom senso e recato de todos", acrescentou a mesma fonte.

Sublinhe-se que a polémica gerada pelo vídeo se deve ao facto de a TAP estar a ser alvo de um processo de reestruturação, devido à difícil situação financeira, potenciada pela covid-19 e que já motivou a redução do número de trabalhadores.