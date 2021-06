Marcelo e Presidente da Hungria fazem aposta sobre resultado do jogo desta terça-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Hungria, János Áder, reuniram-se, esta terça-feira, em Budapeste, horas antes do encontro das duas seleções nacionais no jogo de estreia no Euro2020. Ambos acreditam na vitória do país de cada um e para provar a sua confiança decidiram apostar... uma garrafa de vinho.

“Falei muito de futebol com o Presidente da Hungria. Fizemos uma aposta, aquele que perder oferece uma garrafa do melhor vinho do respetivo país”, contou o chefe de Estado português aos jornalistas.

Há também uma solução em caso de empate: “Se empatarmos, aí será mais complicado, nenhum de nós fica feliz, teremos de beber em conjunto as duas garrafas”, brincou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que “este jogo é, por ventura, o mais importante” do campeonato europeu para a seleção portuguesa, que está “numa onda muito positiva”.