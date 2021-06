Cultura

19 de junho 2021

Nicholas Ratcliffe toca (e canta) Wish You Were Here no Palco SOL

Nicholas Ratcliffe toca este sábado no Facebook do Nascer do Sol, pelas 22 horas. Como já é habitual, o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma pediu aos leitores que escolhessem a música que gostariam de ouvir e Wish You Were Here, dos Pink Floyd, foi o tema mais votado. Veja a atuação.