Um em cada quatro portugueses já está vacinado contra a covid-19

Cerca de 42% da população em Portugal – 4.346.711 pessoas – já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 53% - 2.564.689 pessoas – já está completamente imunizada contra a doença, segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira divulgado.

Na última atualização, feita há uma semana, 39% da população tinha recebido uma dose desde o início do processo de imunização em Portugal e 23% já tinha as duas doses.

Nos últimos sete dias, foram administradas 245.979 primeiras doses da vacina e 354.786 segundas doses, sendo a terceira semana em que o número de segundas doses administradas supera o de primeiras.

Desde o início do processo de vacinação em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, o país já recebeu 7.880.400 doses e utilizou 6.896.272, havendo assim quase um milhão de doses armazenadas por distribuir, à semelhança da última semana.

Em relação à vacinação por faixas etárias, a dos acima de 80 anos é a que tem mais pessoas vacinadas: 97% já tomaram a primeira dose e 92% já está totalmente imunizada.

Segue-se a faixa dos 65 aos 79 anos com 95% da população vacinada com a primeira dose e 55% com ambas.

Sete em cada 10 pessoas (69%) com idades entre os 50 e os 64 anos já receberam, pelo menos, uma dose da vacina, sendo que 32% estão já completamente imunizadas.

Segue-se a faixa dos 25 aos 49 anos, com 19% com a uma dose e 9% com duas. Por fim a faixa etária dos 18 aos 24 anos, conta já com 6% das pessoas vacinadas com uma dose e 4% com ambas.

O Alentejo é a região mais avançada no processo de vacinação, com cerca de metade da população com pelo menos uma dose e 30% com a vacinação completa.

Segue-se o Centro, com 48% das pessoas com uma dose e 29% com as duas. No Norte e Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 41% da população já foi inoculada com a primeira dose. No que diz respeito à toma da segunda dose, o Norte ultrapassa LVT, com 27% das pessoas completamente vacinadas, face a 20%.

No Algarve, 24% da população tem a vacinação completa e 38% já recebeu pelo menos uma dose e na Madeira 30% foram inoculadas com duas doses da vacina e 41% com uma dose.

Por fim, nos Açores, 40% da população recebeu uma dose e 25% as duas, mas a DGS alerta que os indicadores apresentados podem estar subestimados e serem superiores aos apresentados.