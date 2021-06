Cerca de 900 pessoas receberam doses da vacina contra a covid-19 expiradas em Nova Iorque

Foram administradas doses expiradas da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech a 899 pessoas em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Segundo informações do Departamento de Saúde de Nova Iorque, citado pela agência noticiosa Reuters, as doses expiradas foram administradas entre os dias 5 e 10 de junho no centro de vacinação instalado no antigo edifício da NFL Experience, em Times Square.

Todas as pessoas visadas já “receberam e-mails, chamadas e também estão a ser-lhes enviadas cartas para garantir que ficam a par da situação” e terão de fazer o agendamento para receberem outra dose da vacina da Pfizer/BioNTech, explicou o porta-voz do Departamento, Patrick Gallahue.

A ATC Vaccination, empresa responsável pela administração das doses expiradas, pediu desculpa “pelo inconveniente” e afirma que “não há perigo”.