As opções de Rio

As opções de Rui Rio parecem demasiado determinadas pela pressa, que costuma ser má conselheira.

Apesar de o Sr. Ventura se mostrar pouco estável e pouco fiável, subindo designadamente as exigências (sempre só de Poder, sem programas anexos) quando se apercebe de alguma fraqueza do seu interlocutor do PSD, e apesar de o DNA do PSD nada ter a ver com aquela extrema-direita, Rio parece incapaz de cortar de vez com ela. Até talvez vir a sofrer um desgosto maior, precisamente pela falta desse corte e da coragem para o fazer.

Vá lá que optou, ou diz optar, pelo Centro político. E até deu em criticar a IL pelo tal arraial – que mal vai quando é só elogiado pelo próprio organizador.