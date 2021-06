Israel lança ataques aéreos em Gaza

Israel lançou novos ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza, na madrugada desta quarta-feira, depois do lançamento de balões incendiários na terça-feira desde o território palestiniano para o sul de Israel.

Os ataques são retomados poucas semanas depois de ter sido assinado um cessar-fogo entre Israel e a Palestina - países que estiveram envolvidos nos mais violentos ataques dos últimos anos e nos quais morreram mais de 260 palestinianos e 13 israelitas.

Segundo a AFP, que cita fontes das forças de segurança palestinianas, na madrugada desta quarta-feira a força aérea israelita teve como alvo pelo menos um local a leste de Khan Younès, cidade no sul da Faixa de Gaza, enclave de dois milhões de habitantes.

As tensões tinham voltado a aquecer entre os países depois de o novo Governo israelita ter aprovado uma marcha de judeus nacionalistas e da extrema-direita no setor palestiniano ocupado da Cidade Santa esta terça-feira. Como resposta, foram lançados balões incendiários que causaram cerca de 20 incêndios no sul de Israel.