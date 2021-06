Pogba segue exemplo de Cristiano Ronaldo... mas com uma garrafa de cerveja | Vídeo

Depois de Cristiano Ronaldo protagonizar um episódio insólito, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Hungria, ao retirar duas garrafas de Coca-Cola da sua frente, eis que Pogba decidiu imitar o gesto do português, mas desta vez com uma garrafa de cerveja.

Na sala de imprensa, depois do jogo entre a Alemanha e a França, esta terça-feira, o médio francês removeu a garrafa de Heinken que estava à sua frente, contudo, ao contrário de Cristiano Ronaldo, sem tecer comentários.

Ainda que se tratasse de uma versão sem álcool, este parece ser mais um patrocinador do Euro’2020 que não agrada a todos. Por sua vez, Pobga manteve as garrafas de Coca-Cola.