Autarca de Tondela pede estado de calamidade

Concelho foi o mais afetado do distrito de Viseu pela intempérie do passado sábado.

O presidente da Câmara Municipal de Tondela enviou, esta segunda-feira, uma carta à Ministra da Agricultura, onde pedia que o Governo declarasse o estado de calamidade para o concelho, “depois de a maioria das plantações agrícolas terem sido dizimadas pelo mau tempo”, lê-se na nota de imprensa a que o i teve acesso esta quarta-feira.

Na carta, o presidente, José António de Jesus, lembra a “extrema violência e severidade” das condições meteorológicas do passado sábado, dia 12, que afetaram com “uma força indescritível” grande parte do concelho.

De acordo com o autarca, “as rajadas de vento, trovoada e granizo, a que se associou uma inquantificável carga de água, constituíram uma força de destruição que dizimou a generalidade das plantações agrícolas, muitas de agricultura familiar, com especial incidência nos pomares e nas vinhas”.

O próprio adianta que, por a vinicultura ser “um setor de atividade expressivo para a região, em particular na área demarcada dos vinhos do Dão”, são evidentes “os impactos sociais e económicos negativos de tal intempérie”.

“Interpretando o sentimento de fragilidade que estes produtores agrícolas estão a viver, e a ausência de estrutura económica que assegure a perca sentida e os inevitáveis investimentos visando a reestruturação das suas plantações, venho solicitar a V.exa. que desencadeie a instrução do Estado de Calamidade, a declarar pelo Governo, visando a atribuição de apoios públicos tão justos e necessários, face à situação descrita”, pede António José de Jesus na carta enviada.

De acordo com o Jornal do Centro, a tempestade que ocorreu no passado sábado provocou, até às 23 horas desse dia, 34 ocorrências no distrito de Viseu, tendo o concelho de Tondela sido o mais afetado, com metade das ocorrências reportadas.

Destas 34, 14 eram alusivas a quedas de árvores e 20 a inundações, adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). Além de Tondela, também os concelhos castro Daire, Cinfães, Oliveira de Frades, Nelas, São Pedro do Sul e Viseu registaram ocorrências.