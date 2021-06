Modelo apontada como responsável pela separação de J-Lo e Alex Rodriguez comenta reconciliação com Ben Affleck: "De nada"

Modelo comentou reconciliação da artista com o ator com alguma ironia.

A modelo Madison LeCroy, apontada como a responsável pelo fim do noivado entre Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, brincou com a reconciliação da artista com o ator Ben Affleck, assumindo os créditos pela união do casal.

Questionada pela revista US Weekly sobre o facto de J-Lo e Ben Affleck terem reacendido a paixão, a modelo, de 30 anos, respondeu, entre risos: “Eu digo, de nada”.

Recorde-se que, em março, a imprensa internacional avançou que Jennifer Lopez cancelou o seu noivado com Alex Rodriguez, depois de surgirem rumores de que o ex-jogador de basebol a teria traído com Lecroy. Contudo, a modelo garante que nunca se envolveu sexualmente com Rodriguez, embora admita que conversou várias vezes com o ex-atleta.

“Sou honesta. Não tive nada a ver com o motivo da separação, e acho que toda a gente sabe isso ”, disse.

Depois da separação, em março, J-Lo começou a ser vista com Ben Affleck em abril. Note-se que a cantora e o ator estiveram perto de dar o nó em 2002, porém a relação chegou ao fim.