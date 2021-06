Já há data, hora e local para a Supertaça Cândido de Oliveira entre Sporting e Sporting de Braga

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira entre o Sporting SP e SC Braga vai acontecer no dia 31 de julho, no estádio municipal de Aveiro, às 20h45, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quarta-feira.

O atual campeão nacional vai à procura da nona vitória nesta prova, enquanto a equipa bracarense tentará conquistar pela primeira vez o troféu.

O arranque da nova época vai ficar marcado com aquele que é o segundo jogo entre os dois clubes na história da Supertaça. Em 1982, os ‘leões’ venceram os ‘arsenalistas’ numa final disputada a duas mãos (1-2 e 6-1).

O estádio municipal de Aveiro volta a ser o relvado escolhido para a final pela 11.ª vez, “desde que a partir de 2001 a decisão passou a ser num só jogo”, indica a FPF em comunicado.

“É para nós um privilégio dar vida ao nosso estádio que, como todos sabemos, foi um dos estádios do Euro’2004. Esta taça tem o condão de respeitar, em termos desportivos, à época 20/21 mas simultaneamente abre a nova temporada 21/22 que todos desejamos que seja forte, ativa e com público nos estádios. Partilhamos, pois, mais esta parceria com a FPF e é com muita honra que recebemos o Sporting CP e o SC Braga. Será seguramente um grande espetáculo, no fim do qual vencerá o melhor mas ganharão todos por a final se realizar nesta bela cidade de Aveiro”, expressou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves.

Já o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Arménio Pinho, admitiu o “orgulho” que tem em saber que o estádio irá manter “a tradição” de receber a Supertaça e espera que possa contar com a presença de público, visto que “os adeptos estão com fome de espetáculos ao vivo”.