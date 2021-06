Sociedade

16 de junho 2021

Há quatro meses que não havia tantos novos casos de covid-19. R(t) e incidência continuam a aumentar

Lisboa e Vale do Tejo registou 928 dos 1.350 novos casos, bem como todas as seis vítimas mortais das últimas 24 horas. Há mais de 26 mil casos ativos no país.