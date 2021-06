GNR desmantela rede de tráfico de droga em Macedo de Cavaleiros

A Comando Territorial de Bragança da Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou, no domingo, uma rede de tráfico de droga, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Seis pessoas foram detidas.

Os suspeitos – quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 40 anos, - “atuavam de forma organizada e hierarquizada, vendendo o produto estupefaciente nos concelhos de Macedo de Cavaleiros e Mirandela”, explicou a GNR, em comunicado esta quarta-feira divulgado.

“No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a sete mandados de busca domiciliária, que culminaram com a detenção dos suspeitos e com a apreensão de diverso material”, acrescenta.

Foram apreendidas 196 doses de canábis, 37 doses de haxixe, duas plantas de canábis, nove telemóveis, cinco balanças digitais, quatro moinhos trituradores, 860 euros em numerário e ainda diverso material utilizado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros decretou como medidas de coação apresentações periódicas no posto policial da sua área e a proibição de contactos entre os arguidos.

A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), de binómios do Comando Territorial da Guarda, das estruturas de investigação criminal do Comando Territorial de Vila Real e do Comando Territorial de Bragança, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).