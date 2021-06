Jornalista irlandesa banida do Instagram por espalhar teorias da conspiração sobre a covid-19

A também apresentadora de televisão relacionou a paragem cardíaca de Christian Eriksen – o jogador dinamarquês que caiu inanimado no relvado durante o jogo do Euro’2020 contra a Finlândia – com a vacina contra a covid-19, apesar de o futebolista não ter sido vacinado.

A jornalista e apresentadora de televisão Aisling O’Loughlin viu a sua conta da rede social Instagram eliminada após partilhar várias opiniões acerca da pandemia de covid-19. Segundo a empresa, a mulher “partilhou, de forma repetida, informações falsas e prejudiciais”.

Aisling O’Loughlin anunciou na rede social que não iria tomar a vacina contra o vírus SARS-CoV-2 por considerar que se trata de “uma experiência” e disse que as máscaras de proteção individual contêm “vermes parasitas”.

Mais recentemente, a mulher, de 43 anos, relacionou a paragem cardíaca de Christian Eriksen – o jogador dinamarquês que caiu inanimado no relvado durante o jogo do Euro’2020 contra a Finlândia – com a vacina contra a covid-19, apesar de o futebolista não ter sido vacinado.

“Vamos falar de Christian Eriksen, ele tem apenas 29 anos (...). Estamos apenas a conversar, mas temos de questionar: isto está relacionado com a vacina ou com a chamada ‘vacinação’?”, começou por dizer a apresentadora num vídeo partilhado no Instagram.

“Eu diria que é absolutamente justificável, tendo em conta o que está a acontecer no mundo e as provas que chegaram de Israel sobre os efeitos da chamada vacina em homens jovens e adolescentes”, sublinhou.

Um representante do Facebook, empresa que detém o Instagram, confirmou que a conta da jornalista foi eliminada. “A conta de Instagram de Aisling O’Loughlin foi eliminada permanentemente da nossa plataforma por partilhar, de forma repetida, informações falsas prejudiciais relacionadas com a vacina e com a covid-19”, disse.