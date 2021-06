Jovens resgatadas em praia não vigiada

Duas jovens de 19 anos foram resgatadas durante a tarde desta quarta-feira na praia não vigiada da Azurara, em Vila do Conde, após terem tido dificuldades enquanto estavam na água.

De acordo com a Autoridade Nacional Marítima, as raparigas foram avistadas pelos nadadores-salvadores de uma praia adjacente por volta das 16h, que se deslocaram de imediato para acudir.

Foram ainda contactados elementos do projeto "SeaWatch", deslocando-se estes ao local apoiados por uma viatura Amarok.

Posteriormente, ambas foram transportas para uma unidade hospitalar pelo INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

No local, esteve também o piquete do comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde, que tomou conta da ocorrência.