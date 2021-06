"Artista musical preferido do Rafa? Maria Leal". João Félix, Rafa, Diogo Jota e Rúben Neves jogam ao teste da Telepatia

As duplas Rafa e João Félix e Diogo Jota e Rúben Neves foram as primeiras a experimentar o novo jogo para o canal do Youtube da federação.

Os guerreiros de Fernando Santos tanto mostram provas em campo, como também são testados sobre o quão bem conhecem os companheiros de equipa.

Num jogo preparado para o canal oficial da Federação Portuguesa de Futebol no YouTube, as duplas Rafa e João Félix e Diogo Jota e Rúben Neves foram as primeiras a experimentar o teste de telepatia, ao tentarem adivinhar a resposta que o colega dirá a cada pergunta.

Durante cerca de cinco minutos, os futebolistas proporcionaram momentos mais descontraídos e de bom humor, como um de João Félix: "Artista musical preferido do Rafa? Vou colocar aqui a última música que ele meteu quando andei com ele no carro: Maria Leal".

