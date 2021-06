É oficial: Sergio Ramos está de saída do Real Madrid

Sergio Ramos irá abandonar o Real Madrid, confirmou, esta quarta-feira, o clube espanhol.

“O Real Madrid C. F. Comunica que amanhã, quinta-feira, 17 de junho, pelas 12h30, haverá uma cerimónia de homenagem e despedida do nosso capitão Sergio Ramos, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez”, lê-se numa nota divulgado no site do clube dos merengues.

O futebolista, de 35 anos, esteve 16 épocas no clube e conquistou cinco campeonatos, quatro Ligas dos Campeões, outros tantos Campeonatos do Mundo de Clubes, três Supertaças europeias, duas Taças do Rei e quatro supertaças espanholas.