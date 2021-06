Autoridades italianas desativam bomba perto do estádio antes do jogo entre Itália e Suíça

As autoridades italianas desativaram, esta quarta-feira, um engenho artesanal nas imediações do Estádio Olímpico de Roma, horas antes do jogo do Euro’2020 entre Itália e Suíça.

Segundo a imprensa italiana, o alerta foi dado pelas 17h40 quando um transeunte que passava na zona reparou num objeto suspeito dentro de um carro, que pertence a Marco Andrea Doria, presidente da Mesa para a Reurbanização de Parques e Vilas Histórias de Roma.

“Foi encontrada uma bomba no carro de Marco Doria, presidente da Mesa para a Reurbanização de Parques e Vilas Históricas de Roma. É um facto muito grave, expresso a minha total solidariedade”, escreveu no Twitter a presidente da cidade de Roma, Virginia Raggi.

Várias ruas que dão acesso ao estádio foram encerradas para realizar as operações de desativação da bomba.