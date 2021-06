Efemérides de 17 de junho

1856 Foi há 165 anos a I Convenção do Partido Republicano americano, então antirracista e o mais à esquerda do País, em Filadélfia.

1885 Chegou a Nova Iorque há 136 anos a Estátua da Liberdade (a que está exposta em Nova Iorque, porque parece que acaba de chegar outra), oferecida pela França (velhos tempos, em que ainda não havia a pedrinha no sapato da NATO) para comemorar os 100 anos da Independência dos EUA (1776-1886).

1919 Numa grave crise económica em Portugal, há 102 anos, houve uma greve geral de 48 horas e Explodiram várias bombas em Lisboa, sendo a União Operária Nacional encerrada.

1925 Foi assinado há 96 anos do Protocolo de Genebra, apenso à Convenção da Haia (1907), para a proibição do uso de armas químicas e biológicas.

1972 Foram presos há 49 anos cinco homens na sede nacional do Partido Democrata, no edifício Watergate, em Washington, EUA, sendo o primeiro passo no Caso Watergate, que culminou com a demissão de Richard Nixon, em 1974.

1984 Começaram há 87 anos as emissões experimentais da "TSF - Rádio Jornal", só em Lisboa e não legalizada.

1991 O Governo sul-africano eliminou há 30 anos a última lei do apartheid, que vigorou no país durante quatro décadas.

1998 Houve há 23 anos uma fuga radioativa numa fábrica de Acerinox, em Cadiz, Espanha.

2017 Dois grandes incêndios deflagraram há 4 anos na região Centro, em Pedrógão Grande e Góis (consumindo cerca de 50 mil hectares de floresta), e provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, começando só agora o julgamento dos alegados responsáveis.

2020 Anunciado há 1 ano o primeiro grande avanço no tratamento de COVID-19, usando esteróide dexametasona, pela Universidade de Oxford.