Os 'anjos' da Victoria's Secret já não vão 'voar' sobre as passarelas

Diga adeus aos famosos ‘anjos’ da Victoria’s Secret. Após o cancelamento do Victoria's Secret Fashion Show, a marca de lingerie vai renovar a imagem da marca e por isso decidiu acabar oficialmente com os seus Anjos.

A mudança surge depois de a marca ser criticada diversas vezes pela alegada falta de diversidade acerca das modelos que representavam as suas colecções.

O diretor-executivo da marca, Martin Waters, afirmou que esta é uma “mudança dramática”, pois a marca quer voltar ao principal foco: oferecer o que as mulheres querem e precisam.

De acordo com um comunicado de imprensa da marca, os famosos ‘anjos’ vão ser substituídos por duas iniciativas, batizadas de The VS Collective e Victoria's Secret Global Fund for Women’s Cancer.

A The VS Collective é descrita como "um grupo cada vez maior de mulheres talentosas que partilham uma paixão comum para impulsionar mudanças positivas".

"Através de relações sociais, culturais e comerciais, a The VS Collective trabalhará para criar coleções de produtos revolucionários, conteúdo atraente e inspirador e angariar apoio para causas vitais para as mulheres", indica Victoria’s Secret.

Agora os ‘anjos’ vão ser trocados por uma lista de estrelas que vão representar a marca. Os membros que vão inaugurar a nova coleção da VS são modelos, ativistas, atletas e artistas de todo o mundo virgula como a jogadora de futebol Megan Rapinoe.