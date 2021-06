Selecionador russo parece não concordar com Ronaldo e bebe Coca-Cola em direto | Vídeo

Depois de Cristiano Ronaldo protagonizar um episódio insólito, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Hungria, ao retirar duas garrafas de Coca-Cola da sua frente, o gesto já foi replicado por Pogba, com uma garrafa de cerveja, e por Locatelli, que fez o mesmo com o refrigerante.



Contudo, nem todos parecem partilhar da opinião do português. Stanislav Cherchesov, selecionador russo, decidiu pegar numa das garrafas, abriu-a e bebeu antes de iniciar uma conferência de imprensa. O momento aconteceu na terça-feira, logo no dia seguinte ao famoso gesto de CR7.

Questionado por um jornalista sobre se tinha visto o que Ronaldo tinha feito ao refrigerante, o russo respondeu sem tecer comentários: Continuou a beber o refrigerante.