Sergio Ramos despede-se do Real Madrid. "Não vos digo adeus, digo até já, porque irei voltar"

Sergio Ramos deixou, esta quinta-feira, uma mensagem nas redes sociais dedicada aos adeptos do Real Madrid. Recorde-se que a saída do jogador, de 35 anos, foi confirmada, na noite de quarta-feira, pelo clube e realizou-se esta manhã uma cerimónia de despedida do capitão do clube espanhol.

“Nunca pensei que fosse chegar este momento, mas tudo tem um começo e um fim”, começa por dizer. “Hoje despeço-me da minha casa, dos meus adeptos, dos meus companheiros, desta camisola que me deu tudo e a quem eu dei tudo, a quem deixei a alma. Hoje despeço-me do Real Madrid”.

O jogador lembrou ainda os 16 anos que esteve no clube dos merengues e os títulos conquistados. “A gratidão e o orgulho que sinto ao olhar para trás e ver esta viagem que durou 16 anos não consigo expressar em palavras. 22 títulos que levo na memória em forma de emoções irrepetíveis e indescritíveis”, acrescentou.

“Obrigado ao clube, aos meus companheiros e treinadores que tive e, em especial, a todos vocês, madridistas. De coração, obrigado a todos os que fizeram isto possível e a todos os que me acompanharam neste caminho apaixonante. Não vos digo adeus, digo até já, porque irei voltar”, terminou.