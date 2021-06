Câmara de Lisboa proíbe instalação de ecrãs no espaço público durante o Euro’2020

Em causa está a "situação pandémica" do concelho.

A Câmara Municipal de Lisboa não irá autorizar a instalação de ecrãs no espaço público durante o período do campeonato europeu de futebol devido “à situação pandémica” do concelho, anunciou, esta quinta-feira, a autarquia.

“A Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta a situação pandémica, atenta ao esforço para manter controlados os números de infeções [de covid-19], sobretudo em situações de festejos, e para evitar aglomerações, não autoriza nem autorizará durante o período do Euro 2020 a instalação de ecrãs no espaço público", lê-se num comunicado.

A autarquia afirma que a decisão foi tomada em articulação com as juntas de freguesia da cidade e apela ao "dever de recolhimento de todos" e ao cumprimento das regras para combater a pandemia de covid-19.