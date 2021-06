Seleção dos Países Baixos é a terceira a qualificar-se para os oitavos de final do Euro’2020

A ‘Laranja Mecânica’ lidera o Grupo C do Euro’2020 com seis pontos.

Os Países Baixos tornaram-se, esta quinta-feira, na terceira seleção de futebol a garantir um lugar nos oitavos de final do campeonato europeu. Os holandeses venceram a Áustria por 2-0 e juntam-se a Itália e Bélgica.

Memphis Depay inaugurou o marcador aos 11 minutos e Denzel Dumfries selou o resultado em 2-0 já na segunda parte, aos 67 minutos.

A ‘Laranja Mecânica’ lidera o Grupo C do Euro’2020 com seis pontos, segue-se a Ucrânia e a Áustria com três. A Macedónia do Norte tem zero pontos.