Etiqueta na Universidade

Por Vasco Ribeiro

Saiba como algumas dicas importantes de etiqueta moderna o podem ajudar, de forma direta e a curto prazo, a tornar-se um estudante de referência na universidade, sendo um e não apenas mais um no meio de muitos outros, como tantas vezes acontece na vida universitária! Para isso, considere estas 6 regras de etiqueta moderna na universidade.

1 - Aproveite, explore e maximize o potencial dos professores

Analise os pontos fortes de cada professor e capte as oportunidades que poderá vir a tirar partido no futuro. Uma quota parte dos docentes está ligada ao mercado de trabalho, mantendo uma posição privilegiada.

2 - Cumprimente todos!

Comece por cumprimentar o segurança, os funcionários do bar/cantina, as senhoras da limpeza, professores e restantes colegas universitários, terminando o cumprimento com o reitor (quando com ele se cruzar num corredor ou noutro registo mesmo que de caráter informal. E, para isso, basta um «bom dia», «boa tarde» ou «boa noite», ou simplesmente um aceno ou sinal não-verbal).

3 – Pontualidade: a mais e a menos!

Chegar antes da hora permite não só trocar antecipadamente uma impressão e contacto com quem pretende (orador, por exemplo) mas também revela apreço e estima por essa pessoa. Mas se a falta de pontualidade se traduzir num pequeno atraso até pode revelar-se um aspeto positivo, uma vez que se faz notar pela sua presença na chegada, caso saiba disso tirar vantagem pelo seu capital intelectual.

4 - Marque presença no máximo de eventos presenciais e digitais

Participe tanto quanto possível em todos os eventos, desde conferências, congressos, palestras, aulas abertas, summits, entre outros. Os eventos são o melhor palco para se dar a conhecer e promover de forma gratuita nos momentos do secretariado, coffee breaks, almoços e jantares de enceramento.

5 - Apresentações de trabalhos académicos

Numa apresentação de trabalhos de grupo, devem iniciar e concluir a apresentação os estudantes que tenham mais empatia com o professor. A ideia é que o grupo passe precisamente a melhor versão de si mesmo nos momentos mais cruciais – o início e o fim – que são sempre os que mais marcam quem assiste e avalia.

6- Tratamento entre professores e estudantes

Independentemente de já conhecer um determinado professor de outras disciplinas e semestres anteriores, sempre que tenha de entrar em contacto com um professor comece por cumprimentá-lo (por exemplo: «bom dia», «boa tarde» ou «boa noite» professor, «como está?») e termine com uma despedida adequada (tal como: «muito agradeço o seu retorno» ou «grato pela atenção dispensada», e «cordialmente» ou «na expectativa e ao dispor»).