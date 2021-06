Efemérides de 18 de junho

Em 2014, o então Rei de Espanha, Juan Carlos (n.1938), assinou, na Sala de Colunas do Palácio Real em Madrid, a lei orgânica da sua abdicação a favor do filho, Felipe de Borbón, encerrando um reinado de quase 40 anos.

1815 Na Batalha de Waterloo, há 206 anos, as forças britânicas do duque de Wellington, muito apoiadas por praticamente toda a Europa, derrotaram de vez Napoleão Bonaparte, que partiu definitivamente para o exílio em Sª. Helena.

1880 Foi criado há 141 anos, no Governo de Anselmo Brancamp, o imposto português de renda, antecessor do IRS.

1908 Iniciou-se há 113 anos a Imigração Japonesa para o Brasil, quando 781 pessoas desembarcam em Santos após uma viagem no Kasato-Maru (hoje o Brasil abriga a maior colónia japonesa no mundo, avaliada em 200 mil japoneses, mais de um milhão com os lá nascidos).

1953 Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955) assinou há 68 anos o testamento que determinou a criação da Fundação Calouste Gulbenkian, que ficaria em Lisboa.

2014 O então Rei de Espanha, Juan Carlos (n.1938), assinou, na Sala de Colunas do Palácio Real em Madrid, a lei orgânica da sua abdicação a favor do filho, Felipe de Borbón, encerrando um reinado de quase 40 anos.

2017 Na sequência do gigantesco incêndio que deflagrou na véspera, em Pedrogão Grande, o Governo declarou há 4 anos ainda durante a madrugada o estado de contingência, mas com o avançar da manhã foi sendo conhecida a terrível dimensão real da tragédia.

2020 Há 1 ano anunciava-se que no Canadá os casos de Covid 19 já ultrapassavam os 100 mil, com mais de 8 mil e trezentos mortos.