Lisboa é um dos oito concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes

Há 40 munícipios acima do limite de casos imposto pelo Governo. Situação mais grave é em Odemira.

Há atualmente oito municípios com mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, incluindo Lisboa que regista agora 306 casos por 100 mil habitantes.

Os restantes sete são Albufeira, Grândola, Odemira, Sesimbra, Sertã, Sardoal e Ribeira Grande, nos Açores, segundo o boletim da DGS, divulgado esta sexta-feira.

O concelho onde a situação é mais grave é Odemira (506 casos), seguido por Ribeira Grande (494) e Sardoal (374). Sublinhe-se que na atualização anterior, Lisboa tinha 222 casos por 100 mil habitantes, tendo subido agora para os 306.

Acima do limite de 120 casos, imposto pelo Governo, Portugal tem agora 40 municípios, enquanto na semana passada eram 22.

Aos oito concelhos, já elencados, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, somam-se 32 que estão no nível de incidência anterior, mas que ainda assim arriscam não avançar ou até recuar no palno de desconfinamento.