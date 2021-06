Detidos após desembarque em Aljezur ficam sob custódia do SEF

Os indivíduos não tinham documentos e recusaram colaborar com as autoridades.

Os oito homens detidos, na quinta-feira, numa praia de Aljezur, no Algarve, vão ficar sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital da GNR de Faro, citada pela agência Lusa, os homens foram ouvidos esta sexta-feira no Tribunal de Lagos e "vão ficar a aguardar a conclusão do processo num centro temporário de detenção do SEF".

Os detidos "estão indocumentados e recusaram colaborar com as autoridades, sendo desconhecida a sua proveniência, nacionalidade e as suas ligações ao grupo" avistado nas imediações da localidade da Carrapateira, no concelho de Aljezur, segundo a mesma fonte.

Além dos oito detidos, "foram identificados outros dois homens de nacionalidade ucraniana suspeitos de terem ligações ao grupo avistado".