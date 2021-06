Eriksen recebe alta hospitalar. "A operação correu bem, e eu estou bem, dadas as circunstâncias"

Christian Eriksen recebeu, esta sexta-feira, alta hospitalar após ter sido submetido a uma operação que “correu bem”, anunciou a federação dinamarquesa de futebol. Recorde-se que o jogador sofreu uma paragem cardíaca durante o jogo do campeonato europeu contra a Finlândia, no passado sábado.

Segundo um comunicado, publicado nas redes sociais, o jogador visitou os colegas e agora “vai regressar a casa e passar tempo com a família”.

“Obrigado pela enorme quantidade de mensagens. Tem sido algo incrível de ver e de sentir. A operação correu bem, e eu estou bem, dadas as circunstâncias”, afirmou o jogador do Inter de Milão, citado no comunicado.

“Foi muito bom ver todos os rapazes de novo depois do fantástico jogo que fizeram na noite de ontem. Não é preciso dizer que estarei a puxar por eles na segunda-feira, contra a Rússia”, acrescentou.