Kim Kardashian revela que só casou com Kris Humphries para não ser "conhecida como a noiva fugitiva"

Kim Kardashian confessou que deve um pedido de desculpas ao ex-marido Kris Humphries – com quem esteve casada durante 72 dias – e que tentou “várias vezes” dizer-lhe o “quão arrependida” estava pela forma como lidou com o fim da relação.

A socialite contou ainda que teve dúvidas na noite do casamento, mas que decidiu casar-se porque “estava tudo a ser gravado” e “seria uma piada” ser “apelidada de noiva fugitiva”.

“Eu estava tão nervosa de ter de terminar com alguém. Lidei com a situação da pior maneira. Terminei com ele da pior maneira e não soube como lidar. Aprendi muito com isso”, contou, na reunião do reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’.

A empresária, de 40 anos, explicou ainda que Humphries é “um homem de fé” e pediu a anulação do casamento – em vez do divórcio – para não ter “registos”, por essa razão, acusou-a de “fraude”.

“Se eu fosse crescida, teria querido a anulação também. Quem me dera ser só casada uma vez”, desabafou. De realçar que Kim Kardashian encontra-se em processo de divórcio do seu terceiro marido, Kanye West. O primeiro foi o produtor musical Damon Thomas, com quem casou em segredo aos 19 anos.

Durante o episódio do reality show, as irmãs e a mãe da socialite revelaram que não tinham confiança no casamento e Kris Jenner lembrou-a de que a avisou que podia cancelar tudo na noite antes da cerimónia.

“Eu pensei: ‘ok, toda a gente, vocês sabem, estamos a filmar isto para um programa de televisão. Vou ser conhecida para sempre como uma noiva fugitiva e isto será uma grande piada’”, disse.

Apesar de terem estado casados apenas durante 72 dias, entre agosto e setembro de 2011, o processo de divórcio de Kardashian e Humphries durou vários anos, tendo ficado finalizado apenas em junho de 2013, cerca de duas antes do nascimento da filha mais velha North West, fruto da relação com Kanye West.