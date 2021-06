Especialista britânico diz que terceira vaga de covid-19 está a caminho

Uma terceira onda de infeções por covid-19 está a caminho do Reino Unido, onde os contágios diários ultrapassam de novo os 10 mil casos, afirmou o assessor do Governo no Comité Conjunto de Vacinação e Imunização do país.

Adam Finn afirmou, em declarações à BBC Rádio 4, que as infeções "estão a subir" e que "uma terceira onda de contágios está definitivamente a caminho".

"Há uma corrida entre o programa de vacinação, para fornecer aos idosos as segundas doses (da vacina) e a terceira vaga da variante Delta (ou da Índia)", que acelera as infeções, explicou.

Segundo os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde britânico, no Reino Unido, nas últimas 24 horas, o número de contágios foi de 10.476 e de mortes 111.